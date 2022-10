Landskampioen Oostende heeft zaterdag uitgehaald tegen Okapi Aalst op de derde speeldag in de BNXT League. De kustploeg haalde het met 95-67.

Oostende had tegen Aalst al bij de rust een duidelijke kloof bijeengespeeld: 56-34. Haris Bratanovic was de topschutter met 20 punten. Simon Buysse was goed voor 16 punten. Met 2 op 2 staat Oostende voorlopig op de tweede stek, achter het eveneens ongeslagen Limburg United (3 op 3).

Kangoeroes Mechelen heeft zijn eerste zege in drie competitiematchen beet. Luik verloor voor de tweede keer in drie matchen. Okapi Aalst is laatste na drie verloren partijen.