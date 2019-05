Basket Team Waregem verlengt de samenwerking met coach Olivier Foucart volgend seizoen niet. Dat laat de club zaterdag weten. Foucart was vier jaar coach van de Heren One.

Volgens BT Waregem werd de beslissing in samenspraak genomen: beide partijen waren het erover eens dat een verderzetting van de samenwerking niet opportuun is. De club bedankt hem ook uitdrukkelijk en wenst hem alle succes toe in zijn verdere loopbaan.