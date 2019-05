Basket: Waregem geen 3de keer kampioen

Waregem is niet de opvolger van Gistel-Oostende als kampioen van Top Division One.

Waregem verloor gisteren de derde en beslissende wedstrijd van Oxaco Boechout. Met duidelijke cijfers, 61-76, een nederlaag die eigenlijk al na een paar minuten bezegeld was. Waregem mist zo een derde kampioenschap, na de titels van 2014 en 2016.

De ontgoocheling na de beslissende finalewedstrijd droop van de Waregemse gezichten. Eindstand 61-76, Waregem speelde voortdurend op achterstand na een toch wel heel slechte start, 0-11.

Loodzware opdracht

Aan de rust stonden de mannen van Foucart 15 punten achter, 30-45. Een loodzware, bijna onmogelijke taak was het om dit nog recht te zetten.

Maar in het vierde kwart raakte Waregem toch op dreef. Het talrijke publiek geloofde er opnieuw in, maar het momentum sloeg uiteindelijk om in het voordeel van Boechout.

Boechout won zo de derde beslissende wedstrijd en is de verdiende kampioen. Geen derde titel dus voor Waregem.