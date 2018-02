In de Top Division Women heeft Waregem met 85-96 verloren van Castors Braine. Ook dit seizoen is het ongenaakbare Castors Braine nog steeds ongeslagen.

Waregem verliest dan wel met 85-96, maar tankt een pak vertrouwen uit deze goeie prestatie. Belangrijk voor de play-offs die volgend weekend van start gaan. Waregem wil ook dit seizoen in de top vier eindigen. Dat zou dan voor maar liefst de 29ste opeenvolgende keer zijn. De eerste acht in het klassement worden verdeeld in twee poules van vier. De eerste twee van elke poule stoten dan door naar de Final Four.