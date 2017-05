BS Waregem haalt het in de slotfase niet van de Gent Hawks. Het werd 70-85 en dat betekent dat er geen derde, beslissende wedstrijd volgt. Gent Hawks is de verdiende kampioen

Om zijn kampioenstitel in Top Division 1 te kunnen verlengen, de tweede basketbalklasse is dat, moest Waregem de tweede finalewedstrijd tegen Gent Hawks in eigen huis zien te winnen. Waregem had de eerste wedstrijd in Gent verloren met 67-51 en dus was het echt van moeten voor Waregem. Een derde en beslissende wedstrijd stond op het spel.

De duels zijn op het scherp van de snee. In de slotfase blijkt Gent dan toch iets sterker. Het is een stevig uitgebalanceerd team.