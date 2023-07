Basketbal: Amerikaanse injectie voor Kortrijk Spurs

House of Talents Spurs heeft de voorbije dagen vier Amerikaanse nieuwkomers voorgesteld die het team moeten versterken in de BNXT League. Kortrijk heeft zo op vier posities een Amerikaanse injectie toegevoegd aan het team.

Paul Atkinson JR

De 24-jarige Amerikaan uit Georgia van 2.06m is een uiterst snelle en mobiele 5-speler met een heel goed voetenwerk, een prima shotselectie en een grote nauwkeurigheid. Vorig seizoen behaalde hij voor zijn eerste overzeese seizoen een gemiddelde van 15,2 punten en 7,6 rebounds bij het Hongaarse Atomeromu. In college was hij actief bij Yale Bulldogs en Notre Dame Fighting Irish.

Jamarius Burton

Jamarius Burton komt House of Talents Spurs versterken op de 1. De Amerikaan van 23 die geboren werd in Illinois en opgroeide in Charlotte komt uit de college van Pittsburg Panthers waar hij vorig seizoen een sterk seizoen bekroonde met een gemiddelde van 15 punten, 5 rebounds en 4,2 assists per wedstrijd. Jamarius (1.93m) is een speler die zowel vlot voor zichzelf als zijn ploeggenoten kan creëren. Zijn spel is heel fysiek en gekenmerkt door een sterke drive naar de basket, gekoppeld aan een goed shot.

Jayden Gardner

Op de 4 versterkt HOT Spurs zich met Jayden Gardner. De Amerikaan uit Wake Forest (North Carolina) is een fysiek sterke Power Forward die dit jaar actief was in Virginia Cavaliers waar hij een topseizoen kende. Voordien kwam hij drie seizoenen uit voor de East Carolina Pirates. De 23-jarige Gardner van 1.98m staat gekend om zijn defensieve kwaliteiten en zijn krachtige power moves. Ook zijn mid-range shots zijn van heel hoge kwaliteit. Vorig jaar was hij goed voor gemiddelde 12 punten en 5,8 rebounds.

De'Vondre Perry

Onze laatste nieuwe buitenlandse speler is De’Vondre Perry. De Amerikaan uit Baltimore meet 2m01 en is een fysiek sterke forward die vorig seizoen in de Duitse pro A bij Artland Dragons actief was. Voor Perry was het zijn eerste seizoen in Europa. Met een gemiddelde van 13,8 punten per wedstrijd en 5,7 rebounds & 2 assists per wedstrijd werd hij er bekroond tot beste buitenlander van de reeks.

Klaar voor de seizoensstart

Na de kampioenstitel in Topdivision hebben de Spurs ook de licentie behaald om de overstap naar de hoogste reeks mogelijk te maken. Op 29 september ontvangen de Spurs Okapi Aalst in een nu al historische eerste thuismatch, op 6 oktober komt regerend landskampioen Oostende op bezoek.