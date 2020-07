Basketster Julie Vanloo traint bij Club Brugge

Een sportloze zomer, dat is waar basketbalster Julie Vanloo tegenaan keek. Daarom zocht ze een plek waar de spelverdeelster haar conditie op peil kon houden. Daarop besloot ze Leo Van der Elst te contacteren. De trainer van Club YLA, de damesclub van Club Brugge, zag meteen dat Vanloo een aardig stukje kon voetballen en liet de basketbalster aansluiten op training.

Kinderdroom

Voor Vanloo is het een kinderdroom die uitkomt, maar een carrièreswitch zit er nog niet meteen in. "Ik ben erg gelukkig dat ik deze kans krijg. Het is van kleins af aan een droom om in Jan Breydel te mogen voetballen. Toch is een carrièreswitch nog niet voor meteen. Ik heb nog te veel ambitie binnen het basketbal", besluit Vanloo.