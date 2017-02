Waregem plaatste zich woensdag door met 72-75 te gaan winnen in Willebroek. De heenwedstrijd had het met 81-82 verloren. Eerder deze maand zette Braine vlot Ottignies, een club uit eerste regionale, opzij. Het werd 47-115 en 118-42. Landskampioen Braine kan de beker een derde keer in zijn prijzenkast brengen, na 2014 en 2015. Vorig jaar moest het in de finale nipt de duimen leggen voor Namen. Waregem won de beker al drie keer: in 1990, 1991 en 2001.