BC Kortrijk Sport doet goede zaak met oog op behoud

BC Kortrijk Sport heeft met 87-79 gewonnen van Falco Gent. Met de zege doet Kortrijk een goede zaak met het oog op het behoud in Division 2A.

Kortrijk Sport begon scherp aan de partij en liep snel vijf punten uit bij 7-2. Een voorsprong die Gent nooit meer ongedaan kon maken. Na tien minuten stond er een ruime kloof van 22-11 op het bord. Daarna ging Kortrijk gewoon door op z'n elan. Kortrijk speelde met meer gedrevenheid en toonde zich vooral beter in de rebounds. Bij de rust was de kloof 15 punten.

In de tweede helft kwam Gent meer opzetten. Enkele driepunters deden Gent terug in het spoor sluipen. De bezoekers kwamen terug tot op zeven punten, maar de thuisploeg bleef overeind in een spannend vierde quarter. Op drie minuten van het einde kon Kortrijk de kloof opnieuw naar elf punten brengen. Uiteindelijk werd het 87-79.