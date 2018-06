BC Oostende begint goed aan titelrace

Na de pauze scoorde Antwerp iets vlotter. Er werd ook vaker gekozen voor de drive inside en dus de score onder de korf. De bezoekers hielden in het derde kwart gelijke tred en schakelden in het vierde kwart zelfs een versnelling hoger. Vooral Jason Clarke, dit seizoen niet gespaard van blessureleed, leek herboren. De kloof van 18 punten bleek echter te groot, de Giants strandden uiteindelijk op 8 punten. Bij Oostende was Mike Myers (18 punten, 6 rebounds en 2 blocks) het best bij schot. Ook MVP Jean Salumu (11 ptn) scoorde dubbele cijfers. Bij Antwerp was Paris Lee (16 ptn, 4 assists, 4 steals) de uitblinker.

De finale van de Euromillions Basket League wordt volgens een best-of-five gespeeld. Maandag zakt Oostende af naar Antwerpen, woensdag 13 juni is er opnieuw basketbal aan de kust. Indien nodig volgen daarna nog duels op vrijdag 15 juni in Antwerpen en op zondag 17 juni in Oostende.

Antwerp kan na het seizoen 1999-2000 een tweede keer kampioen worden. Oostende gaat voor een negentiende titel, de zevende op rij.