BC Oostende bijna in finale play-offs

Titelverdediger Oostende heeft een ruime zege geboekt tegen Limburg United in de eerste wedstrijd van de halve finale van de play-offs (best of 3) in de Euromillions Basket League.

De kustploeg haalde het met 84-55 en staat op één wedstrijd van de finale. Limburg United nam met 7-15 nog de betere start, maar onder impuls van Yannick Desiron (20 punten) nam Oostende al snel de leiding.

De thuisploeg was vooral sterk van aan de driepuntlijn (11/26) en stond bij de rust al 49-35 voor. Na de pauze bleef Oostende verder uitlopen en had het al snel een twintigpuntenkloof. Op één kwart van het einde stond het 71-45. Ook in de laatste tien minuten bleven de jongens van coach Dario Gjergja baas.

Vrijdag trekt Oostende naar Limburg. Bij een overwinning staat het in de finale. De andere halve finale tussen Bergen en Antwerp Giants begint donderdagavond in Bergen. De finale wordt naar een best of 5 gespeeld.