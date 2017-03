BC Oostende delft het onderspit tegen Siberische ploeg

Basketbalclub Oostende heeft vanmiddag zijn heenwedstrijd in de kwartfinales van de FIBA Europe Cup met 84-72 verloren bij het Russische Krasnoyarsk.

In Siberië keek Oostende na het eerste kwart tegen een 27-15 achterstand aan. Daarna kwam de Belgische kampioen opzetten, met een 45-38 ruststand tot gevolg. Ook het derde kwart (15-21) was voor Oostende, dat met één punt achterstand (60-59) het laatste kwart aanvatte. Daarin lieten Dusan Djordjevic en co. hun goede uitgangspositie toch ietwat ontglippen, de Russen maakten nog 24 punten tegenover 13 voor Oostende. Bij Oostende gooide Vincent Kesteloot 13 punten door de korf. Krasnoyarsk kon rekenen op Anthony Hilliard (ex-Pepinster en ex-Aalstar), die 20 punten scoorde. Volgende week woensdag ontvangen de troepen van Dario Gjergja Krasnoyarsk voor de terugmatch.