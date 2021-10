BC Oostende gaat ook onderuit tegen Straatsburg

De kustploeg ging op de eerste speeldag met 92-83 onderuit tegen het Turkse Bursa en wou zich dan ook herpakken tegen Straatsburg. In de Versluys Dôme hield Oostende de bezoekers in bedwang in de eerste twee quarters. Bij de rust leidden de Fransen met 38-39. De Belgische kampioen zag echter sterretjes in het derde quarter (19-28) en dat kon het team van Dario Gjergja niet goedmaken in het slot.

Bij Oostende was Pierre-Antoine Gillet de topschutter met 21 punten. Voor Straatsburg gooide John Roberson 20 punten door de korf.

Dinsdag speelt Tofas Bursa in groep F tegen het Estse Kalev/Cramo, dat op de eerste speeldag met 75-73 verloor van Straatsburg. Oostende gaat op 26 oktober op bezoek bij de Esten.

De winnaar van elke poule stoot rechtstreeks door naar de achtste finales. De nummers twee en drie spelen barrages met als inzet een ticket voor de laatste zestien.