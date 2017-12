BC Oostende haalt het na verlenging van Bonn

Bij de rust leidde de kustploeg met 38-33. Na de reguliere speeltijd was het 70-70 gelijk. Salumnu had met 22 punten het grootste aandeel in de zege, maar de topscorer van de partij stond aan de overkant. Josh Mayo scoorde er 28.

Op de eerste speeldag was Oostende al met 66-74 gaan winnen in Bonn. Na vier zeges en evenveel nederlagen is Oostende voorlopig tweede in zijn groep, maar na de wedstrijden van gisteren zakt het minstens naar de vierde plaats. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs. De nummers vijf en zes krijgen een ticket voor de achtste finales van de FIBA Europe Cup. Volgende week dinsdag trekt Oostende naar Istanboel voor zijn wedstrijd van de negende speeldag.