BC Oostende haalt het van Brussels

BC Oostende mocht op bezoek bij Brussels, de derde in de stand. Geen cadeau van de paashaas dus voor de jongens van Oostende. Toch weten ze te winnen met 53-58.

De hoge rangschikking zorgt niet meteen voor fraai basket, met een pak turnovers bij de thuisploeg, en een zeer laag shotpercentage. Toch heeft Brussels geen zin in cadeautjes uitdelen. Jeremy Simmons scoort de 8-4, terwijl Oostende wat moeite heeft om de korf te vinden.

Maar in het slot van de eerste helft trekt Boukichou de wedstrijd naar zich toe. Eerst na een slimme pas van Kuridza, en dan sterk in de paint, 17-25. Brussels keert nog terug tot 22-25 in een al bij al matige eerste helft.

Een bom van Loubry zorgt in de tweede helft nog even voor onrust, maar een belangrijke rebound van Gillet en de koelbloedigheid van Djordjevic bezorgen Oostende toch de winst