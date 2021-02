BC Oostende haalt uit bij Bergen

Oostende heeft zaterdag in de Euromillions Basket League fors uitgehaald in de topper op bezoek bij Bergen. De kustploeg haalde het in Henegouwen met 63-88.

Jean-Marc Mwema blonk bij Oostende uit met 23 punten en ook Thomas Welsh (18 ptn) was goed bij schot. Aan de overzijde volstonden de vijftien punten van Auston Barnes niet.

In de andere wedstrijd van zaterdag verloor Kangoeroes Mechelen in eigen huis van Phoenix Brussels met 63-83. Darius Washington was bij de ploeg uit de hoofdstad de man in de kijker met veertien punten.

In de stand komt Oostende aan kop met acht zeges tegen een nederlaag. Antwerp (7-2), Bergen (7-1) en Brussels (3-7) volgen, voor Limburg United (5-2), Charleroi (3-6) en Mechelen (2-5). Aalst (3-2), Leuven (1-6) en Luik (0-7) sluiten de rij.