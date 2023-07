BC Oostende kent tegenstand in Champions League

De Champions League basket van komend seizoen (2023/24) bestaat uit 32 teams. In totaal 29 teams zijn rechtstreeks gekwalificeerd voor het reguliere seizoen, de laatste drie teams moeten zich kwalificeren via drie kwalificatietoernooien. Oostende was rechtstreeks geplaatst en zat bij de loting in pot twee. Pinar Karsiyaka werd geloot uit pot een, Oldenburg zat in pot drie. Uit pot vier kwam de winnaar van het kwalificatietoernooi drie.

Oostende verloor het afgelopen seizoen de finale van de grensoverschrijdende play-offs in de BNXT League tegen het Nederlandse Leiden maar stak wel de Belgische titel op zak. De kustploeg won in de nationale finale van de Giants.