BC Oostende maakt zich op voor finale BNXT League

Oostende en Leiden spelen vrijdag de finale van de play-offs van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie. Belgisch kampioen Oostende won in de eigen sporthal met 104-67 van Limburg United.

Oostende had nochtans de heenwedstrijd verloren van de Limburgers, met maar een punt verschil weliswaar (87-86). Woensdagavond won Oostende wel overtuigend dankzij 24 punten van Pierre-Antoine Gillet en twintig punten van Olivier Troisfontaines. Het Nederlandse Leiden won na de 67-86 in Charleroi ook de terugwedstrijd ondanks 23 punten en negen rebounds van Charleroi-speler Jhivvan Jackson. Beide landskampioenen bekampen elkaar dus in de best-of-3 finale.

Oostende opent die finale op vrijdagavond, de terugwedstrijd in Nederland is op zondagnamiddag gepland. Bij een gelijke stand moet een derde en laatste wedstrijd aan de Belgische kust uitsluitsel brengen.