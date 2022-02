BC Oostende op weg naar bekerfinale

In de halve finales van de beker heeft bekerhouder Oostende Antwerp Giants verslagen in de heenwedstrijd: 90-78.

De kustploeg leidde bij de rust met 46-37 en bouwde die voorsprong na de pauze uit tot maximaal 20 punten (58-38). Onder impuls van Brown (16 punten) en Fridriksson (17 punten) zetten de bezoekers de scheve situatie helemaal recht (62-63 na het derde kwart) maar in het slot nam Oostende weer de bovenhand, met onder meer dank aan Pierre-Antoine Gillet (18 punten).

Woensdag volgt de return in Antwerpen. De winnaar van de halve finale speelt om de trofee tegen Limburg United, dat Aalst uitschakelde (70-72 en 84-76). De bekerfinale is op 13 maart in Vorst Nationaal afgewerkt.