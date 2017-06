BC Oostende opnieuw landskampioen

BC Oostende is voor de zesde keer op een rij landskampioen in het basketbal geworden. In de vierde finalematch van de play-offs versloeg de kustploeg Brussels met 64-77.

BC Oostende verloor afgelopen zondag de derde titelmatch met zware cijfers, en ’t was duidelijk dat de kustploeg het dit keer niet zover wou laten komen. Al van bij de start toonde BCO z’n bedoelingen. Na een wervelende start stond het snel 2-18 in het voordeel van het Oostende. Brussels had duidelijk last van de zenuwen en slaagde er maar niet in om een korf te scoren. De thuisploeg was een schim van zichzelf in het eerste quarter. Niets lukte, en dus was het contrast met BC Oostende bijzonder groot: 17 punten was het verschil na 10 minuten. 8-25, met 8 punten voor Rasko Katic.

De demonstratie van Oostende ging in het tweede quarter gewoon door. Via 8-31(!) ging het naar 14-36. De kloof bleef voortdurend schommelen rond de 20 punten. Oostende op weg naar de derde en beslissende overwinning in deze finalereeks van de play-offs. Brussels moest rekenen op een mirakel om nog een vijfde match uit de brand te kunnen slepen. Pas in de slotfase van het tweede quarter kon de thuisploeg wat van de achterstand afknabbelen. Oostende liet de teugels wat vieren. Ruststand: 27-41.

Brussels moest nu komen, en even stond de zaal in Neder-Over-Heembeek ook in brand. In minder dan drie minuten werd de kloof van 14 punten herleid tot 6 punten, maar kapitein Djordjevic en Kesteloot zorgden ervoor dat de balans weer in het voordeel van Oostende overhelde. 44-57 was de stand na Q3.

Maar toch was de wedstrijd nog niet gespeeld. Oostende had wat last van een trillende arm, en Brussels kwam opnieuw terug tot op 3 punten bij 62-65, met dank aan de driepunters van Ubel en Loubry. Een onwaarschijnlijke ommekeer leek dan in de maak, maar opnieuw slaagde Brussels er niet in om over Oostende te gaan. Boukichou, Djordjevic, Salumu en Gillet brachten de stand weer op 63-74. 't Was uitblinker Dusan Djordjevic die met z'n 4de driepunter van de avond de 64-77 eindstand op het bord zette. BC Oostende voor de zesde keer op een rij landskampioen. 't Is de 18 titel in de geschiedenis van de kustploeg.