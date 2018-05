BC Oostende overklast Brussels

In de eerste ronde van de play-offs (best of 3) verpletterde Oostende Basic-Fit Brussels met 103-62 (rust 50-34).

Basic-Fit Brussels, dat met een achtste plek in de reguliere competitie maar juist de play-offs haalde, ging aan de kust roemloos onderuit tegen de leider van de reguliere competitie Oostende (103-62). Waar het zich in het eerste kwart (27-24) nog sterk hield, slaagde het er in het verdere verloop niet meer in om meer dan 14 punten per kwart te scoren. Belgian Lion Jean-Marc Mwema was met zijn 14 punten en 7 rebounds de Man van de Match.

De Antwerp Giants hebben met 76-62 (ruststand 45-31) gewonnen van Kangoeroes Willebroek. En Charleroi haalde het met 89-62 (rust: 55-32) van Limburg United. In de wedstrijd tussen de nummers vier en vijf van de reguliere competitie moest Okapi Aalstar nipt de duimen leggen voor Bergen. Het werd 79-81 (30-42).

Maandag worden de terugwedstrijden gespeeld. Eventuele belles volgen woensdag.