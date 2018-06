BC Oostende pakt zevende landstitel op rij

BC Oostende is voor de zevende opeenvolgende keer kampioen, een record. In de derde wedstrijd won het van Antwerp Giants met 78-67.

De wedstrijd begint zoals kon verwacht worden, zeer intensief, met keiharde defense aan beide kanten. Antwerp loopt 1-4 uit, vooraleer ook het shot bij Oostende begint te vallen. Vooral Jekiri is zeer ongelukkig, maar gelukkig zijn er de 4 punten van Mihailovic. Bij 12-11 gaan de poppen aan het dansen. Clark en Salumu botsen, de MVP houdt er een oogblessure aan over, en moet naar de kleedkamer. Hij zou pas drie minuten voor de rust weer op de bank verschijnen. Even later eist Clark weer een hoofdrol op, nu na wat duwwerk met Lasisi. Gelukkig koelt alles zonder blazen, en neemt het sportieve weer over. Mwema zet het orgelpunt met een driepunter, 20-18 na het eerste kwart.

Een bom van Dudzinski brengt de Giants weer op voorsprong, maar een nieuwe bom Mwema doet de balans weer in het voordeel van Oostende overhellen. En als Djordjevic even later Myers windt onder de korf, staat het al vlug 28-21. De Giants laten het hoofd niet hangen, en knokken terug tot 28-26. Het slot is echter voor Oostende, onder regie van Djordjevic, en een secure Fieler. Bij de rust staat een 39-30 op het bord.

#sevenforhistory

Negen punten voorsprong, maar die smelten als sneeuw voor de zon. De aanval van BCO stokt, terwijl Clark en Lee lustig scoren. Met twee bommen wordt het 43-42. Gjergja vlucht in een time-out, en wordt dan geholpen door een superdrive van Lasisi. Maar Clark blijft onhoudbaar met negen punten in dat derde kwart, en de Giants komen zowaar weer op voorsprong, 45-46. Oostende wankelt, maar breekt niet. Een driepunter on the buzzer van Lasisi, en nog een van Mihailovic zorgen voor een 54-49 tussenstand.

In het vierde kwart gaat BCO op zijn elan door, Jekiri scoort zes punten op rij, en een fastbreak van Lasisi zet de Versluysdome in lichterlaaie (66-52). Maar nog geven de Giants zich niet gewonnen, en al zeker Jason Clark niet. Balverlies en de daaropvolgende dunk van Bako (68-61) doen Djordjevic en Gjergja in woede uitbarsten. Maar het is de Generaal zelf die de puntjes op de i zet, met een fenomenale assist voor de dunkende Jekiri, en rust vanop de vrijworplijn (73-61). Met nog twee minuten op de klok maakt Oostende de bal ongrijpbaar, Kesteloot scoort met een onwaarschijnlijke pirouette, 75-63. De wedstrijd eindigt uiteindelijk op 78-67.

BC Oostende : Lasisi 0-10, Schwartz 2-0, Mwema 8-0, Salumu 2-0, Myers 7-3, Djordjevic 4-2, Kuridza 10-, Kesteloot 2-5, Jekiri 3-14, Fieler 6-2, Mihailovic 4-3

Antwerp Giants : Lee 3-6, Donkor 0-0, Clark 2-12, Vanwijn 2-2, Darden 4-0, Schoepen 0-0, Akyazili 3-0, Bako 3-11, Kingsley 6-4, Dudzinski 7-2, Kalinoski 0-0