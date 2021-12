BC Oostende in play-in tegen Bosnische club Igokea

Belgisch kampioen Oostende eindigde op de derde plaats in groep F. Oostende en Igokea strijden in een best of 3 om een plaats in de tweede groepsfase. De heenwedstrijd vindt 4 dinsdag januari in Bosnië plaats, de terugwedstrijd woensdag 12 januari in Oostende en een eventuele belle woensdag 19 januari opnieuw in Laktasi. De winnaar van het duel komt in groep K terecht met het Spaanse Unicaja, het Roemeense Napoca en de winnaar van de play-in tussen het Oekraïense Prometey en de tweede van groep B (het Turkse Pinar Karsiyaka of het Israëlische Hapoël Jeruzalem).