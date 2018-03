In zijn terugwedstrijd leed de Belgische kampioen een zware 90-63 nederlaag bij het Montenegrijnse Mornar Bar. Na het eerste kwart was het al 24-14 en ook bij de rust was het verschil tien punten (43-33). De heenwedstrijd had Oostende vorige week nog met 84-71 gewonnen.

Vincent Kesteloot was met 14 punten het best bij schot bij Oostende en kon daarmee niet opboksen tegen de topscorers van Bar. Nemanja Vranjes nette 29 punten, Derek Needham 24.