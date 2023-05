BC Oostende veegt vloer aan met Antwerp Giants

Oostende heeft dinsdag de stand in de nationale play-off-finale weer in evenwicht gebracht door Antwerp een zware 94-60 nederlaag toe te dienen in het tweede duel van de best of five.

Voor eigen publiek startten de Giants zondag met een felbevochten 63-62 zege aan de titelstrijd, aan de kust hadden ze twee dagen later geen verhaal tegen de titelverdediger. Bij de rust was de schade nog tot 44-36 beperkt, in het derde kwart (26-9) sloeg Oostende een kloof en in het slotkwart (24-15) werd die nog verder uitgediept. Jean-Marc Mwema was topscorer van de partij, maar stond in het verliezende kamp. Zijn 21 punten wogen niet op tegen de sterke collectieve prestatie van onder meer Breein Tyree (14 punten), Servaas Buysschaert (14 punten), Tre'shawn Thurman (14 punten), Vrenz Bleijenbergh (11 punten) en Pierre-Antoine Gillet (9 punten, 9 rebounds).

Minstens nog twee duels

Donderdag is Antwerp weer thuisploeg voor de derde wedstrijd, de vierde wordt zaterdag in Oostende gespeeld. Als het tot een beslissend vijfde duel komt, vindt dat op pinkstermaandag 29 mei in Antwerpen plaats. Oostende gaat voor een 24e titel, de twaalfde op rij. Antwerp kan na 2000 een tweede keer kampioen worden.