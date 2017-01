BC Oostende is er woensdag op de elfde speeldag van de Champions League basketbal voor mannenteams niet in geslaagd zijn wedstrijd winnend af te sluiten.

Landskampioen BCO ging in groep D in eigen huis met 73-78 onderuit tegen het Italiaanse Sidigas Avellino. Oostende had het knap lastig tegen de ploeg van Belgian Lion Retin Obasohan en stond bij rust 34-40 in het krijt. De kustploeg probeerde wel, maar uiteindelijk werd met vijf puntjes verschil verloren. In de stand is Oostende gedeeld vijfde, Avellino wordt tweede. Op speeldag twaalf moet Oostende op bezoek bij het Spaanse Tenerife.