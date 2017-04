BC Oostende weet opnieuw hoe verliezen voelt

Willebroek moest in het eerste quarter toekijken hoe Oostende vijf punten voorsprong nam. In het tweede quarter zette de thuisploeg de scheve situatie recht. BCO ging met een achterstand van vier punten rusten. Na de rust was die achterstand onmiddellijk weg. Oostende nam opnieuw de bovenhand in het derde quarter. Maar in het laatste quarter kon Willebroek toch de overwinning uit de brand slepen.

SCORE: 79-75 (18-23; 23-14; 15-23; 23-15)

RUST: 41-37

Oostende won zijn eerste match in de halve finales van de FIBA Europe Cup tegen Chalon met 85-80. De West-Vlamingen konden een grotere voorsprong hebben, maar ze speelden te slordig in de slotfase van de wedstrijd. Op 5 april speelt het de terugwedstrijd.