BC Oostende wint eerste match in BNXT-League

Na tien nationale titels op rij blijft de sportieve honger groot in Oostende. BCO wil nu ook de eerste BNXT League winnen. Daarin nemen de beste vijf gerangschikte Belgische ploegen het op tegen de vijf beste Nederlandse ploegen in een zogenaamde ‘cross border’ competitie. BCO heeft z’n ambities meteen ook kracht bijgezet op het veld. Het kende weinig moeite met de Nederlandse topploeg Donar Groningen, dat momenteel derde gerangschikt staat in Nederland. Point-guard Keye Van Der Vuurst De Vries had met 15 punten een groot aandeel in de klinkende 89-74 overwinning.