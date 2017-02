BC Oostende wint topper in Antwerpen

In de topper van de zeventiende speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling is leider Oostende woensdag met 68-75 gaan winnen bij Antwerp, de tweede in de stand.

Bij de rust stond de regerende landskampioen 30-40 voor. In het derde kwart liep het verschil op to 44-56. Met een slotoffensief in het laatste kwart (24-19) konden de Giants daar slechts vijf punten van afknabbelen.

De topschutters van de partij waren nochtans bij Antwerp terug te vinden: Ryan Anderson scoorde 19 punten, Demitrius Conger 17. Gavin Ware droeg met 12 punten en 8 rebounds zijn steentje bij. Oostende bleek collectief sterker. Bij de kustploeg kwamen vier spelers boven de tien punten uit: Corey Walden (15), Rasko Katic (14, 7 rbds), D.J. Newbill (13) en Jean-Marc Mwema (10, 8 rbds).

In de stand heeft Oostende nu twee punten voor op Antwerp. Aalstar, dat met 83-99 ging winnen bij rode lantaarn Leuven, is op drie punten derde. Brussels en Charleroi delen op vier punten de vierde plaats. Woensdag won Brussels met 83-79 van Luik en ging Charleroi met 70-88 winnen in Willebroek. Bergen moest door een 82-91 nederlaag tegen Limburg United de rol lossen. Samen met Willebroek volgen de Henegouwers nu op één punt van Brussels en Charleroi. Limburg deed onderaan een goede zaak. Het heeft nu twee punten voor op hekkensluiters Luik en Leuven.