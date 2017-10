In de Euromillions Basket League heeft kampioen Oostende met 52-78 gewonnen bij Brussels. Na zes wedstrijden is de kustploeg nog steeds ongeslagen.

Tot aan de rust (22-27) was er sprake van een wedstrijd tussen Brussels en Oostende. In het derde (13-27) en vierde kwart (17-24) maakten de troepen van Dario Gjergja ruimschoots het verschil. Bij Oostende gooide Elias Lasisi 15 punten door de korf. Ook Tonye Jekiri (13 punten, 14 rebounds) en Mike Myers (13 punten, 8 rebounds) lieten van zich spreken. Bij Brussels lukte Harrell 15 punten. Voor de vicekampioen is het al de vierde nederlaag in vijf wedstrijden.