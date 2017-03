BC Oostende zet stapje naar finale

Volgende week woensdag wacht de terugmatch in Chalon en kan Oostende voor het eerst in haar 47-jarige geschiedenis de finale van een Europese beker bereiken.

Vorig seizoen moest Oostende in de achtste finales van de Europe Cup over drie wedstrijden de duimen leggen tegen Chalon, maar dat was het deze keer allerminst van plan. Onder aanvoering van een zeer efficiënte Katic nam Oostende de wedstrijd in de openingsfase meteen in handen. De Serviër, goed voor liefst vijftien punten in het eerste kwart, leidde de thuisploeg naar een 22-18 voorsprong.

In het tweede kwart toonde Corey Walden zich de beste Oostendenaar. Met een fantastische run vergrootte hij de voorsprong van de thuisploeg tot 33-26 en zelfs 39-26. Maar Chalon kwam vlak voor de pauze beter in de partij en dankzij 13 punten van N'Zeulie was de ruststand 44-39.

In een aanvankelijk gelijkopgaand derde kwart nam Oostende toch al snel opnieuw de bovenhand. Ondanks een hoge foutenlast, maar dankzij enkele geslaagde driepunters, liep de thuisploeg uit langs 57-48 en 63-50 tot 68-52. Een razend spannend vierde kwart werd opnieuw goed geopend door Oostende (74-61), maar de Fransen verkleinden de kloof in een tumultueus slot (via 81-74 naar 81-78). Oostende maakte te veel fouten en morste plots met de kansen, DJ Newbill legde de eindstand uiteindelijk vast op 85-80.

In de andere halve finale won het Duitse Bonn met 76-77 bij het Franse Nanterre.