BCO blijft ook na twaalf speeldagen ongeslagen

Ook op de twaalfde speeldag in de Euromillions Basket League bleef Oostende ongeslagen. In eigen zaal nam de landskampioen zaterdag met 90-62 de maat van Willebroek.

Na het eerste kwart was er al een kloof van vijftien punten geslagen (29-14). Bij de rust was de voorsprong tot 49-28 opgelopen en ook de laatste twee kwarts (22-18, 19-16) waren voor Oostende. Jean Salumu was met 31 punten ruimschoots topscorer van de partij.

In de stand heeft Oostende met het maximum van 24 punten zes punten voor op Aalstar en Bergen (18), die wel een wedstrijd minder speelden, en zeven op Antwerp (17), dat nog twee inhaalwedstrijden te goed heeft. Charleroi en Luik volgen met 16 punten, voor Limburg en Willebroek (15), Brussels en Leuven (13).

De volledige dertiende speeldag wordt dinsdag op tweede kerstdag afgewerkt. Blikvanger is de "Clasico" tussen Oostende en Charleroi.