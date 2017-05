BCO gaat kopje onder tegen Giants

Voor BCO heeft deze wedstrijd geen belang, wel voor de Antwerp Giants die hun tweede plaats willen veilig stellen. Clarke mag simpel naar de korf na een fout in de defensie bij BCO. Maar ook bij de thuisploeg zijn ze verdedigend niet bij de les. Rasko Katic zou voor twee seizoenen bij Charleroi hebben getekend. Antwerp geeft niet op. Het is gelijk met 18-18 na het eerste kwart.

Ook in het tweede kwart gaat het gelijk op. Maar Oostende heeft het moeilijk met de druk van Antwerp. Dat uit zich in het ene balverlies na het andere, net zoals tegen Charleroi. Maar in de laatste twee minuten stuikt BCO helemaal in elkaar. En bij Antwerp is er Jason Clark, eerst met een driepunter en daarna met spin. Bij de rust is het 44-33. Oostende staat voor een zware opdracht in de tweede helft.

Het is meteen ook de zesde nederlaag dit seizoen voor BCO, dat wel als eerste de reguliere competitie zal afsluiten. Antwerp-BCO eindigt op 90-80. Woensdag is er de laatste wedstrijd en die spelen ze thuis tegen de Kangoeroes.