BCO klaar voor bekerfinale tegen Antwerpen

Al 20 keer hebben ze die bekertitel gepakt maar vorig jaar was het verrassend Lommel United dat BCO in de finale versloeg. Dat willen ze niet meer laten gebeuren. Deze keer staat Oostende tegenover Antwerpen.

Coach Dario Gjergja ziet de bekerfinale tegen Antwerpen los van de twee gewonnen wedstrijden in de competitie. Zijn spelers moeten 100 procent gefocust zijn. Onder hen Vrenz Bleijenbergh. 22 jaar, 2 meter 08 en ex-Antwerp Giants met wie hij de beker al eens won in 2020.

"Ik was nog heel jong natuurlijk. Ik had ook nog niet heel veel minuten maar de minuten die ik pakte waren wel heel goed en belangrijk. Dus nu is mijn rol iets belangrijker in de ploeg en ik zal die rol moeten verzilveren en er alles aan doen om het team te helpen", klinkt het.