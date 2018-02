BCO klopt Saloniki en wordt opgevist in Europe Cup

Het is voor de kustploeg de zesde Europese zege. Oostende beëindigt groep D daarmee als zesde, voldoende om opgevist te worden in de Europe Cup. Oostende begon dramatisch op bezoek bij de rode lantaarn. De West-Vlamingen kwamen er in het eerste kwart nauwelijks aan te pas (22-7). Nadien vonden de troepen van coach Dario Gjergja stilaan hun ritme en acht minuten voor tijd maakte Oostende voor het eerst gelijk (51-51). Vervolgens was de Griekse veer gebroken en stoomde Oostende - dankzij een uitstekend laatste kwart (17-24) - door naar 66-70 winst. Jean Salumu (15 punten), Elias Lesisi (14 punten) en Tonye Jekiri (10 rebounds) waren de uitblinkers bij Oostende. De kustploeg beëindigt de groepsfase van de Champions League zo met zes zeges, tegenover acht nederlagen. De zesde plaats in de eindafrekening volstaat om heropgevist te worden in de Europe Cup. De eerste vier in elke groep stootten door naar naar de tweede ronde in de Champions League. Nummers vijf en zes gingen naar de Europe Cup.