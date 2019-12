BCO lijdt thuisnederlaag

Oostende is er niet in geslaagd voorbij het Franse Straatsburg te geraken op de achtste speeldag van de Champions League basket. Het verloor woensdagavond met 64-71 in de Versluys Dôme.

De spelers van Dario Gjergja lijden zo hun vijfde nederlaag van de campagne en staan voorlaatste in hun groep, na ingehaald te worden door hun tegenstanders van de dag. De kustploeg begon nochtans goed aan de wedstrijd en stond al snel 11-2 voor. Straatsburg schoot echter wakker en aan de pauze stond het alweer 26-35 in hun voordeel. De Oostendenaren reageerden gepast in het derde kwart (24-13), maar moesten toch de duimen leggen tegen het einde van de wedstrijd, mede door een gebrek aan wissels door de blessures van Simon Buysse, Loïc Schwartz en MiKyle McIntosh.

Shevon Thompson toonde zich het best bij schot bij de thuisploeg met 16 punten (en 14 rebounds). Braian Angola was zelf ook goed voor 15 stuks. Bij de Fransen eindigde de Belg Quentin Serron zijn wedstrijd met 2 punten en 3 rebounds op de teller, in 11 minuten speeltijd. Volgende dinsdag gaat Oostende op bezoek bij het Israëlische UNET Holon. De eerste vier van elke groep stoten door naar de tweede ronde.