BCO naar kwartfinales ondanks verlies

De Belgische landskampioen verloor zijn terugmatch van de achtste finales op bezoek bij het Franse Pau-Lacq-Orthez met 72-70, maar had in de heenmatch al het verschil gemaakt (95-86). Oostende had heel de match de partij in handen, maar leek op het einde, toen de Fransen aan een slotoffensief begonnen, toch nog in de problemen te komen. Uiteindelijk verloren de West-Vlamingen nipt, maar ze mogen dankzij een ruimere zege uit de heenmatch toch naar de kwartfinales. Die staan 8 en 15 maart op het programma.

Charleroi vergezelde Oostende niet naar de kwartfinales. De Carolo's verloren woensdag met 86-78 in Nanterre, en zijn zo, ondanks de krappe overwinning (85-84) uit de heenmatch, uitgeschakeld. Om een plaats bij de laatste vier neemt Oostende het op tegen het Russische Krasnoyarsk. Die ploeg uit Siberië schakelde het Turkse Demir Insaat Istanboel uit. De heenwedstrijd wordt woensdag 8 maart in Siberië gespeeld, de terugwedstrijd een week later in de Versluys Arena.