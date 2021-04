Door een uitbraak van corona komt BC Oostende dit weekend niet in actie. De wedstrijd van vanavond tegen Aalst en die van zondag in Luik zijn uitgesteld.

Olivier Troisfontaines testte maandag al positief, en na een nieuwe testronde gisteren bleken nog twee spelers positief. De vrees is dat er nog meer zullen volgen. Omdat er in december al drie spelers waren besmet, wil BCO geen risico nemen. De hele kern is in quarantaine, ook al mag er volgens het protocol verder worden getraind. De club wil hiermee een signaal geven aan de maatschappij over de ernst van COVID 19.