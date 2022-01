BCO veegt de vloer aan met het Bosnische Igokea

BC Oostende heeft z'n kansen op een plaatsje in de achtste finale van de Champions League basketbal gaaf gehouden. Het veegde de vloer aan met het Bosnische Igokea. Donderdag moet een derde wedstrijd beslissen over kwalificatie.

BC Oostende verloor de heenwedstrijd in Bosnië met 87-72 maar startte in de eigen Versluys Dôme furieus, werkelijk verschroeiend. Nog binnen het eerste kwart stond het 30-5 (!) en na het afsluiten van die eerste periode leidde BCO met 30-12. Ook in het tweede kwart hield de thuisploeg de Bosniërs onder de knoet met een 20-12. Aan de rust kon BCO met een 50-24-stand de voet van het gaspedaal halen.

Igokea kon de statistieken nog enigszins opsmukken, maar meer zat er ook niet in. Met een 85-64-zege en een pak vertrouwen reist BCO af naar Banja Luka, waar donderdagavond al de beslissende derde wedstrijd, de belle, gespeeld wordt. Inzet: een plaatsje in de achtste finale van de Champions League.