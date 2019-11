BCO verliest op bezoek bij Turkse leider

Oostende heeft woensdag met 72-66 verloren van Türk Telekom uit Ankara, de leider in groep A van de Champions League basketbal. Het was de derde nederlaag voor Oostende, dat ook al twee keer won.

Het eerste kwart was met 13-15 in het voordeel van Oostende gelijkopgaand, in het tweede kwart liepen de Kustboys van coach Dario Gjergja uit tot 26-34. De bezoekers leken even op een vlotte zege af te stevenen, maar dat was buiten de Turken in de tweede helft gerekend. In het derde kwart plaatste Türk Telekom een 26-17 tussenspurtje, ook in de laatste tien minuten waren de Turken met 20-15 de betere.

Uitblinker bij de Turken was Kyle Wiltjer met 33 punten en 10 rebounds. Bij Oostende liet vooral Loic Schwartz zich opmerken met 15 punten en 5 rebounds. Voorlopig blijft Oostende vierde in groep A van de Champions League, maar verschillende concurrenten hebben nog een wedstrijd tegoed. De top vier in elke groep plaatst zich voor de play-offs.