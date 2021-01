BCO wipt de Giants een tweede keer

In geen enkel quarter konden de bezoekers de mannen van coach Gjergja echt bedreigen. Al liep de kustploeg, met Gillet in de basis, pas in het tweede quarter wat uit: 25-24 na de eerste tien minuten maar dan toch 43-36 halfweg. Na de rust bouwde BC Oostende die voorsprong stelselmatig uit. Van der Vuurst werd topschutter met 17 punten, Gillet lukte er 16 en good old Djordjevic 11.

In de stand staat BC Oostende, met een wedstrijd minder gespeeld, op de derde plaats met 11 punten. Antwerp Giants staat tweede met 12 punten. Bergen behoudt als enige ploeg het maximum van de punten en staat aan de leiding met 14 stuks.