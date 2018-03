Beerschot-fans willen op slinkse wijze finale tegen Cercle bijwonen

De Antwerpse fusieclub kreeg voor de beslissende wedstrijd 1.400 tickets en de supporters proberen nu aan toegangsbewijzen voor het thuispubliek te raken.

Cercle Brugge besliste in overleg met de veiligheidsdiensten om slechts 1 ticket per identiteitskaart voor niet-geregistreerde fans in het thuispubliek te voorzien. Fans van Beerschot-Wilrijk proberen zich daartussen te mengen door in de Brugse binnenstad aan Franse toeristen te vragen of ze voor hen geen tickets kunnen afhalen.

Cercle Brugge zelf is duidelijk: “iemand met een identiteitskaart uit de regio Antwerpen krijgt geen thuisticket".

Melding op de website van Cercle Brugge

Ook op de website van Cercle Brugge wordt duidelijk gemaakt dat je niet zomaar tickets kan gaan kopen. Enkel geregistreerde Cerclesupporters kunnen tot vier tickets voor de wedstrijd aankopen. "Wegens veiligheidsmaatregelen is het op geen enkel moment mogelijk om als niet-geregistreerde Cerclesupporter op vertoon van meerdere identiteitskaarten tickets voor derden aan te kopen. Niet-geregistreerde Cerclesupporters dienen zich persoonlijk te melden aan de dienst kaartenverkoop." klinkt het op de website.