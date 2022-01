Beerschot haalt tegen Zulte Waregem 1-3 achterstand op voor 3-3 gelijkspel

Essevee stijgt met het punt voorlopig een plek in het klassement, naar de vijftiende plaats met 25 punten. Beerschot blijft troosteloos laatste met 13 punten, met een achterstand van negen punten op voorlaatste Seraing. De rode lantaarn schoot het best uit de startblokken: Apostolos Konstantopoulos verraste bezoekende doelman Sammy Bossuyt met een gekraakt schot op corner van Raphael Holzhauser. Na een sterke start lieten de Ratten zich wat in slaap wiegen en moesten ze de gelijkmaker incasseren van Dereck Kutesa, die Wouter Biebauw op de counter te grazen nam.

Zinho Gano maakte er met een rake elfmeter zelfs 1-2 van nadat in de voorafgaande fase zijn kopbal op de arm van Pierre Bourdin beland was. Dion De Neve, ingevallen voor de geblesseerde Jelle Vossen, voltrok de te zware ruststand. In de tweede helft wakkerde het geloof bij de thuisploeg plotseling opnieuw aan toen Lawrence Shankland ruim een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer tekende na knap voorbereidend werk van de net ingevallen Ilias Sebaoui. Laatstgenoemde sleepte ook nog een punt uit de brand met een omgezette penalty in de 92e minuut.

Later op de dag kan Seraing de kloof op de rode lantaarn verder uitdiepen als het de maat neemt van Eupen om 18u30. KV Oostende trekt in de afsluiter van de voetbalzaterdag nog naar Jan Breydel om er ploeg in vorm Cercle Brugge partij te geven in een West-Vlaams onderonsje.