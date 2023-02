Beker: KV Mechelen en Zulte Waregem strijden om eerste finaleticket

KV Mechelen en Zulte Waregem werken vanavond (20u45) hun terugwedstrijd in de halve finales van de Beker van België af. Mechelen heeft het voordeel na een 1-2 zege in het heenduel.

Malinwa veroverde een kleine maand geleden een uitstekende uitgangspositie in de Elindus Arena. Nikola Storm en Kerim Mrabti wisten een vroege treffer van Alieu Fadera uit en bezorgden Mechelen een optie op een zevende bekerfinale. Vier jaar geleden wonnen de Kakkers de Croky Cup een tweede keer, destijds als tweedeklasser.

De vormcurve in de Jupiler Pro League geeft ook het voordeel aan KV Mechelen. Afgelopen zaterdag boekten de manschappen van coach Steven Defour een belangrijke 0-2 zege bij rode lantaarn Seraing. Een week eerder kon leider Genk pas in de slotfase een punt redden in het AFAS Stadion (2-2). Mechelen sloop als dertiende zo een beetje verder weg van de gevarenzone. Daar zit Zulte Waregem nog midden in. Essevee kwam vrijdag niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen eeuwige rivaal Kortrijk. Het team van Mbaye Leye staat op de zestiende plaats, de eerste degradatieplaats. Het pakte dit seizoen in de competitie wel 4 op 6 tegen Mechelen en mag nog hopen op een vierde bekerfinale.

Donderdag spelen Antwerp en Union hun terugwedstrijd in de tweede halve finale. Union won begin februari het heenduel in het Dudenpark met 1-0.