Bekeravontuur Kortrijk Spurs strandt in achtste finale

De supporters geloofden vooraf in een stunt. Door de goede start van Kortrijk bleef het geloof lang aanwezig. Af en toe vonden ze een gaatje in de Limburgse defensie. Na één kwart was de tussenstand 14-8 in het voordeel van de Spurs.

Limburg United startte niet goed in de competitie, maar het klasseverschil met de Spurs was duidelijk zichtbaar. Ze namen de voorsprong over en speelden de thuisploeg bij momenten helemaal weg. Met een 0-16 tussenspurt gingen de bezoekers rusten bij een 18-39 voorsprong.

Kortrijk probeerde in de tweede helft nog een en ander recht te zetten. Daardoor vielen er grote gaten in de defensie, waar Limburg optimaal van kon profiteren. De kloof werd nooit kleiner dan 20 punten.

Ook in het laatste kwart geraakte de thuisploeg niet in de wedstrijd. Kortrijk hield in het slot nog gelijke tred met United, maar dichter komen lukte amper. Met 49-72 is het bekeravontuur van de Kortrijk Spurs voorbij.