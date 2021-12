Bekercompetitie voorbij voor Cercle Brugge

KV Mechelen heeft gisteren revanche genomen op Cercle Brugge na de competitienederlaag van dit weekend. De Kakkers wonnen in de achtste finales van de Beker met 2-1 na verlengingen.

KV Mechelen en Cercle begonnen allebei sterk aan de partij, die al na een kwartiertje werd onderbroken door wangedrag van enkele supporters. Iets na het halfuur viel dan de eerste goal van de partij uit de lucht. Bij Mechelen kregen ze een vrije schop niet weg waardoor Somers de Vereniging op 0-1 kon brengen. Beide teams kregen daarna nog een grote kans om te scoren.

Mechelen begon furieus aan de tweede helft en ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er uiteindelijk via invaller Igor De Camargo. Scoren lukte beide teams daarna wel niet meer. Verlengingen waren onvermijdelijk. In die verlengingen was KV Mechelen de betere ploeg maar grote kansen bracht dat niet met zich mee. Na flauwe verlengingen leken penalty's onafwendbaar. Op dat moment onderscheidde Nikola Storm (118.) zich met een geweldige actie en dito schot.