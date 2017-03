Bekerfeest barst los in Waregem

Het is waarschijnlijk met kleine oogjes dat ze op de markt staan. Voor velen was het een korte nacht, maar dat lijkt niemand te deren. Er wordt gefeest en gedronken. En er wordt zelfs gedanst op 'Couckenbak', al is dat misschien niet omdat ze het in Waregem een goed nummer vinden. Het plein is volledig afgezet en er zijn geen rugzakken toegelaten. Veiligheidsagenten en politie houden een oogje in het zeil.

Voor de tweede keer mag Essevee samen met zijn supporters de beker in de lucht steken. En daar zijn ze in Waregem terecht trots op.