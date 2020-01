Bekerkoorts: Club Brugge of Zulte Waregem naar de Heizel?

Zeker één West-Vlaamse club speelt straks de finale van de beker van België voetbal. In de heenmatch van de eerste halve finale ontvangt Club Brugge morgenavond Zulte Waregem. De terugwedstrijd wordt op woensdag 5 februari in Waregem gespeeld.

Club is dit seizoen nog op drie fronten actief en maakt dus nog kans op een historische dubbel, met de Beker en de landstitel. Club was in 1996 het laatste Belgische team dat daarin slaagde. In de geschiedenis van het Belgische voetbal viel het nog maar zeven keer voor. KV Mechelen pakte vorig seizoen wel de kleine dubbel, met de titel in tweede klasse en de Beker.

In de Champions League liet Club in een loodzware groep met Real en PSG het Turkse Galatasaray achter zich en kregen ze daarvoor een zestiende finale in de Europa League tegen Manchester United als beloning. In de competitie tellen de Bruggelingen intussen een voorsprong van tien punten op hun eerste achtervolgers AA Gent en Antwerp, met bovendien een wedstrijd minder op de teller. Die inhaalwedstrijd in Charleroi speelt Club op 29 januari en zo beloven het wel erg drukke weken te worden voor de West-Vlamingen. Tot en met 1 maart spelen ze nog elf wedstrijden.

Voor Essevee lijkt Play-off I alsmaar moeilijker te worden en zo wordt de Beker steeds belangrijker in het Regenboogstadion.