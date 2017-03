Bekerkoorts: Volg de persconferentie van Dury en Vanderhaeghe

Om 16u45 geven de coaches van Zulte Waregem en KV Oostende een persconferentie over de bekerfinale van morgen in Brussel. Je kan de persconferentie via onze site volgen.

Volg de persconferentie van Franky Dury en Yves Vanderhaeghe hier via livestream.

Het volledige weekend kan je bij ons de West-Vlaamse bekerfinale volgen. Een overzicht:

Proef zaterdag de sfeer

Wie thuisblijft, kan zaterdag de sfeer proeven bij Focus en WTV. De hele dag brengen we via onze website en sociale media live verslag uit, van het vertrek met de bussen, het feest in de supportersdorpen en de sfeer in het stadion zelf.

Vanaf 18.30 uur krijg je ook in het nieuws een uitgebreide vooruitblik.

Verslag en reacties zondag in Sport West

Zondagmiddag brengen we om 12.30 uur in Sport West een uitgebreid wedstrijdverslag en reacties van winnaars en verliezers. Uiteraard brengen we ook een sfeerverslag van het feest na de wedstrijd. Onze extra uitzending van Sport West kan je ook live bekijken op onze website en op Facebook.

Livestream van de bekerviering (o.v.)

Afhankelijk van wie zaterdagavond de beker wint, brengen we ook op zondag een livestream van de bekerviering. Maar dat is dus nog even afwachten.