Zonet is in Brussel geloot voor de halve finales van de Beker van België.

KV Kortrijk treft in de halve finale Racing Genk. In de andere halve finale neemt Standard het op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Club Brugge en Charleroi. Die wedstrijd werd gisteren uitgesteld. Omwille van de overvloedige regen was het veld in het Jan Breydelstadion onbespeelbaar.

De halve finales worden in een heen- en terugwedstrijd afgewerkt. KV Kortrijk speelt eerst thuis, net als Standard.